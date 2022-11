Juan, cuarto eliminado de "Gran Hermano", arrepentido: "Me equivoqué"

El ex participante de "Gran Hermano" participó del debate con los analistas y admitió haber fallado en la manera de jugar.

La última gala de eliminación de "Gran Hermano" tuvo como protagonista a Juan Reverdito , el taxista que debió abandonar la casa luego de su enfrentamiento final con Walter "Alfa" Santiago en la placa. Juan no solo se convirtió en el cuarto eliminado del reality, sino que además obtuvo un 88,14% de los votos del público, siendo así el segundo participante más votado en la historia del programa en Argentina, después de Nadia Epstein con un 91% en la edición de 2007.

Luego de haber salido de la casa, Juan fue invitado al debate del programa, en donde el conductor Santiago Del Moro y sus seis analistas se enfrentaron con el recién salido de la casa para un tenso interrogatorio. Tal como ha sucedido con participantes anteriores, los analistas buscaron entender el juego del ex participante y por ello le consultaron sobre sus actitudes y estrategias.

Juan fue muy criticado por la agresividad de su juego, y sobre ello lo único que hizo fue recalcar que se equivocó. "Jugué mal. Fui muy derecho al choque, me equivoqué y estoy arrepentido. Fui con una idea clara y, evidentemente, no fue clara para nadie", comentó el ex hermanito.

Juan cruzó a Analía Franchín: "La estoy pasando mal" - Gran Hermano 2022

Analía Franchín, no conforme con la respuesta, le dijo: "Capaz hay algo de esto que ayuda a hacer una introspección y a decir 'hay algo de ese Juan que soy yo'. Porque es muy difícil que una persona imite ser otra durante todo el día, sostenerlo 24hs". Y la respuesta del ex participante fue contundente: "¿Vos pensás que la vida personal mía es lo que se vio ahí adentro? ¿Vos creés que soy yo así? La verdad, te soy sincero, la estoy pasando mal".

El debate llevó a Juan a quebrar en llanto al recordar que no pudo cumplir su sueño de ganar. "Pueden seguir opinando. Jugué mal, está muy claro. Pero estoy tranquilo de que mis hijos, mi nieto y mis amigos saben la persona que soy, No encontré el rumbo, me equivoqué y perdí el sueño de mi vida", comentó el taxista, y dejó en claro que volvería a entrar en un repechaje para cambiar su imagen y su juego en la casa.