Jorge Rial sorprendió al responder sobre quién fue el amor de su vida

Jorge Rial no anduvo con vueltas cuando un cronista lo consultó sobre quién había sido el amor de su vida de todas las relaciones que tuvo, las cuales fueron públicas debido a su alto perfil mediático debido a su trabajo de conductor. "¿Por qué todos siempre dicen que la Niña Loly fue el amor de tu vida?", disparó el cronista de LAM (América TV), programa que conduce Ángel de Brito y que mantiene una postura crítica hacia el ex Intrusos. A lo que el periodista contestó: "No lo sé, porque no lo fue. No fue el gran amor de mi vida. A la gente le gustaba la pareja".

Pero Rial no solo no le escapó al tema sino que lo afrontó con la sinceridad brutal, y por eso confesó que el amor por Romina Pereiro sigue intacto, ya que no sabría cómo reaccionar si la nutricionista inicia una relación con otro hombre: "No sé si me voy a poner feliz. Tampoco voy a ser el hipócrita que dice 'bien, está con otro, que sean felices'... No sé qué me va a pasar. Como tampoco sé qué le va a pasar a ella cuando me vea con otra. Pero algo va a pasar, porque hubo mucho amor en el medio".

El conductor de Argenzuela (C5N) agregó: "Si me pongo feliz soy un hipócrita. Nadie se pone feliz. En todo caso será un golpe que tendré que asumir. Y creo que sería el dato definitivo para saber que se terminó".