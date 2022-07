Jorge Rial, ni se fue bien de América TV y ante cada posibilidad aprovecha para demostrarlo, es por ello que ahora contó que los trabajadores del canal harán un paro durante el fin de semana y hasta el lunes inclusive porque no percibieron sus haberes . "Decidieron un paro hasta el lunes en @americatv por falta de pago a los trabajadores y a los contratados, incluidos conductores y panelistas. Mucha bronca en la calle Fitz Roy", anunció el periodista a través de su cuenta de Twitter, en la que tiene millones de seguidores.

El ex conductor de Intrusos brindó los detalles del paro que los trabajadores le hacen hasta el lunes a América, y precisó que Flor de la V, quien lo reemplaza en el legendario programa de espectáculos, le pagaron la mitad del sueldo.

El periodista detalló el conflicto interno que viven conductores, panelistas y personal de planta con la emisora del barrio de Palermo, y con solo dos mensajes advirtió que el paro que se inició este viernes continuará hasta el lunes inclusive y que afectará a distintos programas que están al aire.

Pero no conforme con el primer mensaje, fue por más y amplió con un segundo tuit. "Más del conflicto en @americatv. No solo no cobraron los trabajadores de planta y muchos panelistas. Algunas figuras como @flordelav recibieron la mitad del sueldo. Por eso el paro desde mañana hasta el lunes", agregó Rial.

"Esto afectará a Es por ahí, A la tarde, La puta ama y Animales sueltos, que saldrán grabados. Los noticieros, Intrusos y LAM en vivo con personal jerárquico. Está en peligro el especial de Secretos Verdaderos a @mirthalegrand", sumó Rial desde la red social.