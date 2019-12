Jorge Rial: "En algún momento dudé de seguir en Intrusos"

Jorge Rial admitió en una entrevista que puso en duda su continuidad al frente de Intrusos -el popular programa de chimentos que cumple 20 años- y comentó sus ideas y proyectos para la próxima temporada.

"Si, dudé por dos lados. Por un lado el personal, estaba cansado y por otra lado por el tema de la negociación, el país había explotado, estalló, era muy difícil renegociar con la inflación que había. Finalmente nos sentamos tranquilos y priorizamos los 20 años de Intrusos todos, el canal, yo. Nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, uno aflojó, el otro también. Había ganas de los dos lados de estar, de ellos que me quede y yo de quedarme y seguimos en principio dos años más, hacemos 2020 y 2021", dijo sobre la renovación de su contrato.

Acerca de cómo había transitado el 2019, el popular conductor indicó que "muy bien, la verdad mejor de lo que imaginaba. Fue un año larguísimo en todo sentido, que había empezado duro, y nada... se fue dando vuelta indudablemente también a medida del humor social, político y todo y terminamos un gran año. Fue difícil, en el medio las negociaciones para renovar, que nunca son fáciles, se tardó mucho, se hizo largo, tedioso, en algún momento cansador, pero lo terminamos muy bien, de cara al 2020 que va a ser bárbaro".

"Me casé, nació mi nieto y me mudé, esas fueron las mejores cosas que me pasaron en el año".

En otra parte de la entrevista con Teleshow, Rial admitió que su casamiento fue lo mejor que le pasó en 2019: "Si me casé, gran decisión, gran momento. Eso fue muy bueno de este año, fue lo mejor. Pasaron un montón de cosas: casarme, nació mi nieto, y nos mudamos. Esas tres cosas afianzaron la familia que era el gran objetivo mío. Este año mi objetivo, mas que el laboral o el profesional, era el personal, era afianzar la familia".

Ya agregó: "Por eso el casamiento, un mes antes llegó mi nieto (Francesco), y después para coronar todo fue buscar una casa para que armaremos el hogar. Yo dejar mi casa, que fue mi refugio, y buscar un hogar. Eso coronó el año".