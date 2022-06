Jorge Rial dejó en un lugar muy incómodo a Josefina Pouso

Jorge Rial no coincidió con Josefina Pouso en definir al vínculo como el inicio de una relación.

El periodista Jorge Rial contradijo en pocas horas a su colega Josefina Pouso en cuanto a la relación que los une, ya que mientras la ex modelo contó que "estamos reconociéndonos y es lógico que nos iban a ver juntos en algún momento", el ex conductor de Intrusos afirmó: "No estoy en plan de ponerme en pareja, Josefina es una amiga, como hay otros amigos y amigas, punto".