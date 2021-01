Jorge Rial criticó en las redes a un excompañero y el apuntado sería un rosarino

En el último tiempo el programa sufrió muchos cambios con la salida de distintos miembros del plantel que parecía estar asentado sobre bases más que sólidas.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frialjorge%2Fstatus%2F1353478714919694337 Viviste de un programa y ahora tiras mierda. Son pedacitos de vos que se van esparciendo por el aire. Antes hablaste mal de los otros. Y así toda tu pequeña vida. Si, a vos te digo. — JORGE RIAL (@rialjorge) January 24, 2021

El conductor "pegó" en las redes

Rial continuó con el enigma pese a que le hayan pedido nombres. Para muchos de sus seguidores, el mensaje del conductor está dedicado al rosarino Záffora, quien renunció abruptamente el 30 de octubre de 2020 y días atrás rompió el silencio sobre su salida del programa en diálogo con la periodista Laura Ubfal. Justamente una enemiga de Rial y compañía.

Cuando le preguntaron si se había quedado "con algo guardado" al irse del programa, Záfora sostuvo: "Sí, obvio que me guardé cosas. Mucha gente quería que hable mal del programa, de mis compañeros. Muchos me incitaban a eso", pero enseguida aminoró la carga de sus declaraciones y se sinceró: "Tengo que decir que, más allá de cualquier cosa, me trataron muy bien. Más allá de que tenga o no afinidad con otros compañeros. Porque no tenía afinidad con todos".