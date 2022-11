Jorge Rial criticó con dureza a los periodistas deportivos que van al Mundial por autorreferenciarse

"Ponen me voy a cubrir mi séptimo mundial y a quien carajo le importa. Hermano sacale mística porque te vas a cubrir un partido de fútbol, no vas a Ucrania a cubrir la guerra", dijo el conductor

Jorge Rial cuestionó con dureza a los periodistas deportivos que van a Qatar por centralizar la información en ellos y no en la cobertura del Mundial.

Jorge Rial fue claro y contundente al expresar su hartazgo por el comportamiento sistemático que observa en la mayoría de los periodistas deportivos que viajan al Mundial de Qatar porque se refieren más a ellos que al trabajo que desarrollarán. "No los aguantó más. Me tienen podrido. Están desde hace horas anunciando con épica sus viajes a Qatar. Son insoportables" , disparó el conductor en el pase entre el programa del Gato Sylvestre y el suyo, llamado Argenzuela en Radio 10.

"Ponen me voy a cubrir mi séptimo mundial y a quien carajo le importa eso. Mirá hermano, sacale mísitica porque te vas a cubrir un partido de fútbol, no es que vas a Ucrania a cubrir la guerra y a ver como puede cambiar el mundo", bramó el ex conductor de Intrusos.