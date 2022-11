Jorge Lanata se disculpó con Flor de la V: "Yo dije una boludez"

"Es un transexual, pero no es una mujer", había dicho Lanata en vivo en 2014, y cuatro años después, reavivó la polémica: "Lo dije hace cuatro años y lo repito: para mí Florencia de la V es transexual. No creo que sea una mujer. Es mi opinión".

Lejos de la cordialidad de una carta, Flor de la V le respondió tajante: "Tenés mucho para hablar de la situación del país… ¡y venís a hablar de mí! ¿Sabés lo que se nota? Los sobres. Porque te pagan y te callás la boca", sentenció la actriz por segunda vez. Dicha afirmación llevó a Lanata a mandarle una carta documento por calumnias e injurias, y Florencia respondió con una carta pública que presentó ante el INADI: "Aun cuando sé quién soy, lo que soy y qué firmeza tienen mis convicciones, no he podido dejar de sentir una especie de vergüenza por la exposición, la burla y el ensañamiento".

Florencia fue al juzgado y firmó un pacto de no agresión entre la conductora y el periodista, y el juicio se levantó en las primeras instancias de mediaciones. Hoy, muchos años después, parece que toda aquella historia quedó atrás. Florencia entrevistó a Jorge para su ciclo "Intrusos" y el periodista asumió su error: "En un momento yo dije una boludez, y lo reconozco, fue una boludez", comentó Lanata.

Jorge Lanata: "Para mí, no hay que poner el sexo en el documento"

Lanata también expresó que no desea meterse en la cama de nadie: "Dejemos a la gente que se quiera, démonos libertad, ya bastante difícil es querer a alguien, encontrar a otra persona que también te quiera como para estar metiéndonos en la cama de la gente, me parece que no vale la pena".