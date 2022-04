Jorge Lanata reveló cuál es el vínculo que une a su hija mayor con Chano Charpentier

Pero más allá de las presunciones, lo cierto es que la hija mayor de Jorge Lanata se convirtió en el sostén del músico debido a los inconvenientes de salud que tuvo por la adicción a las drogas.

No obstante, las especulaciones también formaron parte del diálogo que mantuvo Eduardo Feinmann durante el pase radial en Mitre con Lanata. Apenas lo saludó, le formuló una pregunta directa: “¿Jorge, no querés ser el consuegro de la mamá de Chano?”. Pero el papá de Bárbara le hizo frente a la consulta y respondió: “Sí obvio, pero los que tienen que querer son ellos. Yo a Chano lo quiero y mi hija Bárbara es muy amiga. Creo que hoy esa posibilidad no existe”.

Jorge Lanata, quien tiene un gran afecto por Chano, dio el visto bueno para que su hija mayor y el cantante formen pareja, pero el periodista en todo momento dejó en claro que no los une un romance sino una amistad sincera y recíproca.

f768x1-60143_60270_5050.jpg

No obstante, Feinmann fue por más y afirmó que lo preguntaba porque “los medios andaban diciendo eso”. Y Lanata replicó: “Los medios siempre dicen boludeces. Nosotros somos un ejemplo de eso”.