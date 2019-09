Jorge Fandermole se alzó con el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) entregó los Premios a la Trayectoria Artística 2019 a creadores de distintas disciplinas como Jorge Fandermole, Marta Minujín, Jorge Goldenberg y Tununa Mercado en una ceremonia que se realizó anoche en el Teatro Nacional Cervantes.

Durante el acto se distinguió a quince creadores que son referentes en diversas disciplinas artísticas y se realizó un homenaje a la coreógrafa Ana Itelman, a treinta años de su muerte, con la presentación de un fragmento de una de sus coreografías, que dirigió Oscar Araiz.

También se proyectó una parte de la serie “Arte y Letras en la Argentina” sobre el compositor Mauricio Kagel (1970), como muestra del trabajo en conjunto entre el FNA y el Museo del Cine.

En esta edición se distinguió con el Gran Premio al músico Jorge Fandermole y con los Premios a la Trayectoria Artística a José Acosta, René Castro, Bernabé Díaz, Genaro López y Leonardo Saravia (Artesanías); Marta Minujín (Artes Visuales); Eduardo Balán (Arte y Transformación Social); Antonio Antonini (Arquitectura); Cristina Barnils (Danza); Diana Cabeza (Diseño); Graciela Galán (Teatro); Jorge Goldenberg (Artes Audiovisuales); Tununa Mercado (Letras) y Josefina Piana (Patrimonio).

El Gran Premio consiste en 300.000 pesos y los Premios a la Trayectoria Artística en 150.000 cada uno.

“Tengo claro que todos mis logros personales siempre estuvieron vinculados a experiencias artísticas compartidas", agradeció Fandermole, quien además interpretó "Canto versos", uno de sus clásicos.

Por su parte, Minujín agradeció al FNA por la ayuda que la institución le dio para concretar el primer viaje a París en el comienzo de su carrera artística: “Por el arte lo he dado todo y lo sigo dando. Vivo cada día como si fuera el último. Siento ganas de crear y hacer nuevas cosas porque el arte me protege”, aseguró.

Otro de los ganadores, Jorge Goldenberg destacó el rol de los guionistas: "Me reconforta como guionista que el premio a las Artes Audiovisuales me haya tocado a mi, en tanto guionista. No es un premio a un director sino a un guionista".

El primer galardonado con el Gran Premio, hace 56 años, fue el escritor Jorge Luis Borges, en la categoría Letras. Numerosos artistas han recibido desde entonces este galardón, entre los que se destacan Armando Discépolo; Ariel Ramírez; Libero Badii; María Elena Walsh; Raquel Forner; Enrique Cadícamo; Marco Denevi; Tita Merello; Griselda Gambaro, Adolfo Aristarain; Edgardo Cozarinsky; Eduardo Falú; Horacio Salgán; José Martínez Suárez y Angélica Gorodischer.

En 1992, se sumaron los Premios a la Trayectoria Artística para homenajear a representantes de la cultura. Lo recibieron personalidades como León Benarós; Gyula Kosice; Los Chalchaleros; Gerardo Gandini; Roberto Cossa; Jairo; Isidoro Blaisten; Justo Solsona; Santiago Kovadloff; Josefina Robirosa; Oscar Araiz y Agustín Alezzo, entre otros.