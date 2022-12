Johnny Depp y Amber Heard: punto final a la batalla judicial

La actriz anunció que llegó a un acuerdo con su ex marido y que no seguirá adelante con la apelación tras perder el litigio contra el famoso actor

La actriz Amber Heard anunció que ha llegado a un acuerdo en el juicio que la enfrentaba a su ex pareja Johnny Depp por difamación, en el cual ella interpuso una apelación tras haber sido condenada. A través de sus redes sociales, Heard publicó un comunicado donde detalló que no seguirá adelante con la apelación tras perder el juicio contra su ex marido.

No ha trascendido el monto del supuesto acuerdo al que Heard habría llegado con Depp. En junio pasado, un jurado determinó que los dos habían difamado al otro. La gran victoria fue para el protagonista de “Piratas del Caribe”, a quien le fueron otorgados más de 10 millones de dólares que su ex mujer debía pagarle como forma de compensación. La jueza Penny Azcarate también estimó que unos dichos del abogado de Depp dañaron la reputación de Heard, a quien le otorgaron dos millones de dólares.

El puntapié del mediático juicio fue un artículo que escribió la actriz en el diario The Washington Post, en el que acusaba al famoso actor de violencia doméstica. Pero en el proceso judicial se demostró que las pruebas presentadas por los abogados de la actriz eran falsas.

“Después de mucha deliberación, tomé una decisión muy difícil de resolver el caso de difamación”, comienza el comunicado en Instagram. “Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad, y al hacerlo mi vida tal como la conocía fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando hablan. Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar”. En ese sentido la intérprete enfatizó: “No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz avance”.

Además apuntó contra el sistema legal estadounidense alegando “haber perdido la fe” luego de que su “testimonio sin protección sirvió como entretenimiento y combustible para las redes sociales”. “Estuve expuesta a un tipo de humillación que simplemente no puedo volver a vivir. Incluso si mi apelación en los EEUU tiene éxito, el mejor resultado sería un nuevo juicio donde un nuevo jurado tendría que considerar la evidencia nuevamente. Simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez”, dijo.

En cambio, habló en buenos términos de la justicia del Reino Unido, donde se presentó ante un juez y su reclamo fue “reivindicado por un sistema sólido, imparcial y justo, donde estaba protegida de tener que dar los peores momentos de mi testimonio frente a los medios de comunicación del mundo”. La actriz conocida por “Aquaman” concluyó: “No puedo arriesgarme a una factura imposible, una que no es solo financiera sino también psicológica, física y emocional. Las mujeres no deberían tener que enfrentarse al abuso o la bancarrota por decir su verdad, pero desafortunadamente no es raro”.