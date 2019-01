John Malkovich se viste de Papa en "The new Pope"

Buenas noticias para los amantes del cine (y de las series). Arrancó la filmación de "The New Pop", la esperada secuela de la serie "The Young Pope", escrita y dirigida por Paolo Sorrentino. El director de "La gran belleza" y "Las consecuencias del amor", entre otras joyitas, reapareció en Venecia y allí se confirmó, en pleno set, que el nuevo protagonista de la serie será John Malkovich, que en la foto aparece justamente vestido de Papa. Hay mucho hermetismo sobre la trama de "The New Pop", pero se sabe que Jude Law, protagonista de la primera parte, volverá a actuar en esta secuela. También volverán a aparecer Javier Cámara, Cécile de France y Silvio Orlando. En 2016, "The Young Pope" (El Papa joven) sorprendió al público y la crítica. Jude Law se ponía en la piel de Lenny Belardo, el primer Papa estadounidense de la historia, un sacerdote conservador, sarcástico y con poderes especiales. La primera temporada enamoró gracias a su peculiar sentido del humor y a su surrealismo bien medido, además de la belleza de muchos de sus planos, marca de la casa por parte de Sorrentino.