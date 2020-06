Joel Tortul: "El arte es una expresión humana que alimenta el alma"

En tiempos de distanciamiento social, el reencuentro con la música en vivo es una celebración necesaria. Y Joel Tortul junto a su cuarteto lo harán realidad, esta noche, a las 22, con un concierto en vivo desde el Complejo Cultural Atlas que se transmitirá a través del canal de YouTube de la sala.

Joel Tortul es uno de los pianistas más destacados de su generación por su impronta innovadora y moderna. En 2019 lanzó su primer disco “Santiago de Cuba”, junto al cuarteto integrado por Martin Tessa en guitarra, Mauricio Palavecino en percusión y Mariano Sayago en contrabajo y bajo.

En esta oportunidad, Joel Tortul Cuarteto brindará un show “a la carta” via streaming con canciones que recorren ritmos como la música litoraleña, el tango, la milonga, la zamba y la chacarera. El show contará con la participación de Huaui Basualdo, como cantora invitada.

“A la carta” es una propuesta interactiva que permitirá a la audiencia interactuar en tiempo real, sugiriendo canciones y autores, entablando un diálogo con el artista. Además, se invita a participar previamente de diversas encuestas en las redes sociales del pianista, donde se podrá sugerir parte del repertorio.

>> Leer más: Otras propuestas en la web de la mano de Chicosvaca

El recital se enmarca en la serie de conciertos sin público con protocolo aprobado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe, y con la posibilidad de realizar aportes a los artistas por medio de una “gorra virtual”, a través de un CBU que se dará a conocer al momento del espectáculo en vivo.

Antes del concierto, Tortul dialogó con Escenario sobre su cómo vivió la cuarentena entre su paternidad y el aislamiento y contó cómo prepara su vuelta a los escenarios tan “necesaria para poder reencontrarnos”.

—¿Cómo va a ser tu regreso al escenario?

—La idea es que la gente sienta que estamos dentro de su casa. Estamos pasando un momento muy especial y queremos ofrecer algo diferente. Se va a transmitir por el canal de YouTube del Atlas y la gente podrá comentar por allí. Queremos que se genere un intercambio con el público y que se genere algo muy relajado, dinámico y cálido. Vamos a estar los cuatro tocando arriba del escenario, con la Huaui Basualdo como cantante invitada.

—¿Cómo pensás que será dar un show desde el escenario sin público?

—Voy a tomarlo como si fuera a tocar a un programa de televisión o de radio y que la gente puede llamar y comentar.

—¿Cómo será el formato de canciones a la carta?

—Va a haber un anuncio 24 horas antes y se abrirá un sorteo para pedir temas. También se van a poder pedir durante el show.

—¿Qué modificaciones tuviste que hacer por la cuarentena?

—Tenía un ciclo programado en el Atlas, en el que cada 15 días me iba a presentar con artistas invitados. Era una oportunidad para mantenerme activo en la cartelera, que seguramente se podrá retomar cuando termine todo esto. También tenía un proyecto junto a la orquesta de cámara municipal y el violinista Pablo Farhat, con quienes íbamos a hacer un concierto en El Círculo.

—¿Cuál es el rol del arte en la pandemia?

—El arte es una expresión humana que alimenta el alma. Por eso es muy importante que la gente escuche conciertos en este momento, nos enriquece espiritualmente. Por eso estas propuestas para interactuar con la gente son necesarias para poder reencontrarnos.

—¿Cómo estás viviendo la cuarentena? ¿Estás más inspirado que antes?

—Es la etapa de mi vida en la que menos he tocado el piano porque fui papá hace 4 meses y me dediqué a disfrutar de mi hija. Además, por supuesto, por la pandemia. El primer mes de cuarentena me deprimí mucho. Estoy en una etapa de creatividad cero, incluso, me tomé unas vacaciones. Me dediqué a la paternidad, lo demás ya volverá de a poco. Sí, y vi que la gente se engancha mucho con los artistas que transmiten desde sus casas. Durante la cuarentena no hice ninguna transmisión ya que me dediqué a mi hija recién nacida. Como vivo en Fuentes, que es un pueblo, estoy en contacto con la naturaleza y veo el sol. Incluso en estos meses hice una quinta, sembré rúcula y ya la estoy comiendo.

—¿Cuál será el aprendizaje que deje esta crisis mundial?

—Creo que esta situación hizo que la familia se una más. Hay familias que nunca pueden compartir una comida todos juntos y a partir de esto, han podido reencontrarse. Vivimos momentos de mucha incertidumbre y no me animo a decir mucho. Creo que toda crisis deja algo positivo.