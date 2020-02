Joaquín Sabina fue operado por un derrame cerebral

Joaquín Sabina fue operado por un hematoma intracraneal en la Clínica Ruber y, según reveló su representante, se encuentra recuperándose después de que la operación quirúrgica haya concluido satisfactoriamente. Sabina se desplomó del escenario anoche del miércoles mientras ofrecía un concierto en el Wizink Center de Madrid y fue trasladado a la UCI al instante por un intenso dolor en el hombro.

A la espera de un comunicado oficial del hospital, su portavoz ha comunicado que su estado "no era grave", que todo ha salido "muy bien" y que el cantante, que ha tenido que ser operado "por un pequeño coágulo", y ahora permanecerá 48 horas en observación.

Anoche, el cantante se cayó del escenario durante su concierto junto a Joan Manuel Serrat en Madrid y tuvo ser atendido por los servicios de Emergencia aquejado de "un golpe muy fuerte" en el hombro. Tras unos minutos, el cantante regresó al escenario en una silla de ruedas, portada por el propio Serrat, para anunciar la cancelación del concierto.

"Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento", dijo Sabina unos minutos antes los 12.000 asistentes que aguardaban inquietos. El cantautor anunció que el concierto quedaba suspendido y ofreció una nueva fecha: el 22 de mayo.

En un principio se creía que solo sufría pequeñas fracturas en el hombro izquierdo y que tendría que pasar unos días en observación, pero al parecer la caída le provocó un traumatismo craneal y el diagnóstico se ha complicado.