Joaquin Phoenix y Meryl Streep, estrellas solidarias en Toronto

Los actores Joaquin Phoenix y Meryl Streep, el director Taika Waititi y el fotógrafo Roger Deakins fueron homenajeados en una cena de gala realizada anteanoche en medio de los estrenos en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El festival agregó este año una cena benéfica tachonada de estrellas que coincidió con algunos de sus estrenos más esperados. Streep pasó por la gala justo mientras se proyectaba su sátira de la industria financiera "The Laundromat" (La lavandería). El "Joker" (el filme se estrenará en Argentina el 3 de octubre con el título "Guasón") de Phoenix hacía su debut simultáneamente en Norteamérica apenas a unas calles del lugar.

Phoenix, quien subió al escenario antes de que Willem Dafoe terminara de presentarlo, dijo que éste sólo pretendía "hacer un montón de chistes de mal gusto a costa mía". "Cuando yo tenía 15 ó 16 años mi hermano River (Phoenix) llegó a casa del trabajo y tenía una copia en VHS de una película llamada «Toro salvaje» y me sentó y me hizo verla", dijo Phoenix de su hermano actor, fallecido en 1993. "Al día siguiente me despertó y me hizo volverla a ver. Y me dijo, «Vas a empezar a actuar otra vez, eso es lo que vas a hacer»". "No me preguntó, me lo dijo. Y yo estoy en deuda con él por eso porque actuar me ha dado una vida increíble", dijo Phoenix.

"Joker", dirigida y coescrita por Todd Phillips, llegó a Toronto tras haber recibido el sábado el León de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Venecia.

Durante la gala, Streep exhortó a sus colegas a elegir papeles con conciencia social. "Cada artista aquí ha tomado decisiones sobre el material que ha hecho y ha decidido contribuir, ya sea por omisión o intencionalmente", dijo Streep. "Aun cuando nosotros no creamos el momento en que nos encontramos, no podemos curarlo de manera individual, no podemos controlarlo, pero ciertamente podemos contribuir a su toxicidad".