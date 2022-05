Joan Manuel Serrat sumó a Rosario y a Córdoba en la gira

El adiós a los escenarios del trovador catalán agregó una noche en Córdoba al segmento argentino de su gira mundial de despedida para el martes 8 de noviembre en el Estadio Mario Kempes.

“Sobre la tribuna cubierta, única función para Córdoba, anticipadas desde el 28 de mayo”, publicó en su cuenta de Twitter el empresario José Palazzo, uno de los fundadores del Cosquín Rock.

Por lo tanto serán seis las fechas en la Argentina, que tendrá el honor de comenzar en Rosario el 5 de noviembre, para de ahí continuar en Córdoba el martes 8 y después, con entradas agotadas, llegarán los cuatro shows previstos en el Movistar Arena para las noches del 19, 20, 25 y 26 de noviembre.

“El vicio de cantar 1965-2022”, título con el que el cantante denominó esta serie de conciertos, se inició a fines de abril en el Beacon Theatre de Nueva York y también pasará por escenarios de Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Costa Rica, España y Uruguay para, finalmente, cerrar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

“Han sido dos años duros con grandes pérdidas y mucho tiempo de reflexión, he pensado que todo es muy frágil y antes que me reitre una pandemia, el tiempo o la gente, me retiro yo; pero me retiro de subirme a los escenarios, no de vivir”, dijo Serrat.