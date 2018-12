Joan Manuel Serrat defendió su derecho a cantar en castellano

Joan Manuel Serrat interrumpió un concierto y defendió su derecho a cantar en castellano luego de que un espectador le gritara desde la platea que lo haga en catalán. Ocurrió durante el tercer concierto en Barcelona de la gira "Mediterráneo da capo", en la que repasa los temas del álbum "Mediterráneo" editado en 1971.

Sucedió cuando ya había interpretado alrededor de una decena de canciones y uno de los asistentes al espectáculo se dirigió al cantante: "¡Canta en catalán, que estamos en Barcelona!", le gritó. Serrat, pidió a los músicos que parasen de tocar y no dudó en interrumpir el recital para responderle.

"Mire, siempre hay alguien que viene despistado a un espectáculo", empezó Serrat quien, visiblemente molesto, pidió en numerosas ocasiones al resto de público que lo interrumpía con aplausos que lo dejara decir lo que tenía que decir.

"Este disco fue compuesto en castellano hace 47 años -comenzó- y este espectáculo lo repasa de arriba a abajo. Sé perfectamente que estoy en Barcelona, seguramente lo sepa antes que usted. Y desde antes que usted estoy trabajando por esta ciudad", dijo muy serio para rematar: "Le pido que me deje hacer mi espectáculo tal y como está diseñado".

El artista continuó su intervención y añadió: "Le aseguro que es la primera vez que tengo que parar el espectáculo, que ha girado por todo el mundo, porque alguien diga algo así... Es increíble que en los tiempos que corren haya gente que no lo entienda. Se puede sentir usted orgulloso", completó con ironía.

Cabe recordar que Serrat renunció a representar a España en el Festival de Eurovisión de 1968 porque el franquismo no le dejaba interpretar "La, la, la" en catalán. Durante el mismo período fue uno de los pocos cantantes que desafiaba al régimen y se atrevía a cantar en su lengua.

A principios de este año, se inició una campaña en las redes sociales por parte de los independentistas para boicotear el documental "Serrat, el noi del Poble Sec". También

fue criticado por los independentistas que calificaron al catalán de traidor por algunas declaraciones suyas como esta: "Cuando se produjo la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que por cierto duró ocho segundos, que como tiempo no es mucho, yo no era partidario de que se produjera porque pensaba que no nos llevaba a los catalanes ni a Cataluña a ningún lado que nos hiciera avanzar como ciudadanos. Sigo pensando lo mismo", dijo en esa oportunidad, lo que le valió los reproches de los partidarios de la independendencia.