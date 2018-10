Jimmy Page pintó una vez un dragón y lo usó para tocar. El gurú de la guitarra rebosaba tanta creatividad hace 50 años, que tomó un pincel y usó sus habilidades de la escuela de arte para llevar la pintura de un afiche a su instrumento favorito, una Fender Telecaster de 1959 que decoró con una bestia psicodélica. Dice que éste fue el Excalibur que blandió a lo largo de un memorable 1968, cuando su vieja banda, los Yardbirds, se desintegró, y Led Zeppelin nació apenas dos meses después.





"Toda mi vida iba tan rápido en ese entonces", dijo Page, ahora de 74 años, al reflexionar sobre el 50º aniversario de Led Zeppelin en una entrevista con The Associated Press en la fábrica de guitarras Fender en California. "Era absolutamente un viaje en montaña rusa", recordó.

Page dijo que él tenía el sonido de Led Zeppelin y sus primeras canciones completamente formados en su cabeza incluso antes de que los Yardbirds se separaran. "Simplemente sabía qué camino tomar. Estaba en mi instinto", aseguró.

El guitarrista encontró a su primer aliado en el cantante Robert Plant, a quien invitó a su casa a echar un vistazo a sus discos y hablar de música. Page dijo que apeló al folklore de Joan Baez para mostrarle a Plant el sonido que quería, tocando su versión del tema "Babe I'm Gonna Leave You", y diciéndole que emulara el modo en que ella cantaba la primera línea. Zeppelin incluyó esa canción en su primer álbum.

Jimmy Page aún se maravilla de la rapidez con que todo despegó, luego que Plant trajo al baterista John Bonham y Page a su amigo John Paul Jones como bajista. "Todo el recorrido y el ascenso de Led Zeppelin fue sencillamente extraordinario: el crecimiento, el respeto y el amor de la banda, y cómo la gente se abalanzaba para vernos", recordó.

El primer disco de Zeppelin también incluyó "Dazed and Confused", en la que Page usó un arco de violín en la guitarra del dragón, que tocó en cada canción eléctrica de esa producción. La guitarra había sido un preciado regalo que el guitarrista Jeff Beck le dio a Page para agradecerle por haberlo recomendado para un trabajo muy bien remunerado con los Yardbirds. "El se compró un Corvette Stingray y llegó a mi casa haciendo rugidos con él", recordó Page. "Dijo, «esto es tuyo». Y yo me puse contentísimo. Me lo dio con tanto afecto...", rememoró.

Page dijo que de inmediato hizo uso intenso del instrumento, y que quiso "consagrarlo". Así que buscó pinturas que entonces se usaban para hacer afiches psicodélicos y creó al dragón. Más tarde dejó la guitarra en Inglaterra al salir en una de las primeras giras de Led Zeppelin por Estados Unidos en 1969, una decisión que luego lamentó.

Al regresar, exhausto y enardecido, encontró que un amigo ceramista que había estado cuidándole la casa pintó sobre el dragón con su propio estilo mosaico como un "obsequio" para Page. "Fue un desastre", recordó. El violero arrancó con rabia toda la pintura y la guitarra pasó décadas guardada. Cincuenta años después, estaba armando un libro para el aniversario de la banda, y la guitarra del dragón aparecía en una foto tras otra.

Page sintió que quizás era el momento de traer a su vieja bestia de vuelta a la vida. Entonces trabajó con un artista gráfico que ayudó a ilustrar el libro, usando fotos para volver a pintar la guitarra y recrear su viejo estilo. El resultado le gustó tanto que se acercó a Fender y el fabricante felizmente aceptó hacer una réplica de aniversario para el público.

"Es absolutamente idéntica", dijo Page. "No podrías ver ninguna diferencia. Tal vez, los colores son ligeramente más vivos". Cuatro versiones diferentes de la guitarra se lanzarán el próximo año. Además del libro, los instrumentos son un homenaje al legado de la banda en medio siglo. Cuando se le preguntó qué le regalaría a sus compañeros de Led Zeppelin por tal hito, el violero dijo: "Les daría un pincel, y el cuerpo de una guitarra, y vería si pueden hacer algo con eso".