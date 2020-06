Jimena Barón se mostró al natural y le echó la culpa al fernet

Jimena Barón siempre llama la atención. A veces por sus provocadoras fotos que comparte con sus seguidorers, otras por sus vivos de Instagram donde se expone sin filtro, y a veces por sus romances y amoríos.

Por estos días, la cantante y actriz está viviendo en la casa de su expareja, el futbolista Daniel Osvaldo, quien junto a su hijo Morrison le pidieron que se quedara con ellos el día en que La Cobra cumplió 33 años.

A partir de allí, a través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió escenas de la vida cotidiana con sus fans y de cómo es la convivencia con su ex, de quien parece estar cada vez más cerca. Aunque ella parece jugar sin tomar una decisión definitiva.

En los últimos días, Jimena compartió un video en Instagram donde mostró el buen momento que pasan nuevamente en familia.

Embed

Las imágenes muestran a la pareja contemplando las llamas de la chimenea, con una copa de vino en sus manos y música romántica de fondo. "Se reavivó la llama", se le escucha decir a Jimena.

Ahora, la cantante volvió a tomarse una selfie dentro de un ascensor y totalmente al natural, aunque se encargó de aclarar que toda la responsabilidad de la imagen la tenía el alcohol.

"No es filtro vintage, está sucio el espejo. Lo otro es lo que queda después de 11 fernets", indicó con ironía en su posteo.

"Quien pudiera estar así después de 11 fernet jajajajja te ammo!!!", posteo una de sus seguidoras, mientras que otra escribió "es ilegal tener ese abdomen tan plano". Otra, en tono de crítica, le escribió: "Ahora chupandina...nena cto daño te esta haciendo esta cuarentena". Y no faltó un comentario pro alcohol: "Kiero tu hígado! (No como algo perver si no por el escabio que se aguanta".