La carrera de Jimena Barón no para y en los últimos años se ha convertido en una verdadera influencer. Mientras duró su relación con Mauro Caiazza la cantante realizó numerosos posteos con él. Es por eso que ahora que sobrevino la separación, la cantante decidió utilizar las mismas redes para hacer pública la noticia sobre el final de la pareja.

De todas formas, la decisión de Jimena no fue vista con buenos ojos por los "haters", quienes enseguida salieron a atacarla.

Algunos la cuestionaron asegurando que se trataba de una movida de prensa y, otros, le reprocharon que hubiera priorizado su trabajo por sobre su carrera. Pero los más desubicados la atacaron por cuestiones íntimas y personales sobre sus relaciones. Y, cansada de tanta agresión, Jimena decidió salir a responder públicamente.

jimena01.jpg

Jimena Barón y Mauro Caiazza sorprendieron este fin de semana anunciando su separación

"Ey culiados, yo no estoy desbordada por mi laburo, entiendo que les joda a varios lo que me está pasando pero estoy atravesando un momento laboral increíble. Nadie se separa por trabajo, al menos no yo. Mi hijo está joya, somos muy felices y aprovechamos mucho el tiempo juntos", comenzó diciendo en Twitter.

Y siguió: "Con respecto a los comentarios que intentan ser denigrantes preguntándose cuánto faltará para que esté con otro, ya conocen mi apetito sexual, así que calculo que falta re poco. Y no intenten señalar eso como una flaqueza, no se gasten, no sean giles. Vayan a vivir sus vidas".

Jimena también contestó algunos mensajes directos que llegaron a su casilla de Instagram. "No te hagas la boluda. Dicen que ya andás con otro y el cajeta de Mauro todo deprimido… Sos una mina que no podés separar el laburo del amor y terminás hiriendo a quien de verdad te quiere", le escribió, entre otras cosas, un usuario de manera agresiva.

Y Jimena le respondió: "Ustedes nada saben de ningún tipo con el que estuve, ni por qué se terminaron las relaciones. Me da hasta ternura su conjetura. Decile a tu amiga que se vaya comprando un blog de 340 hojas, página con renglones para anotar el nombre de todos los que me voy a comer a partir de anteayer al día que me muera, vieja, muy vieja".