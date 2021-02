Jimena Barón reapareció en las redes con un video que causó furor entre sus fans

"Muy bien, la vas a romper en «Corte y confección», gordi”, le dice Jimena a su pareja. De hecho, el Tucu es uno de los seleccionados para la edición famosos del reality de moda y tendencias de El Trece, y está a punto de debutar en ese ciclo el próximo lunes.

Por su lado, Barón se mantuvo alejada de la escena durante todo este tiempo. Además de su ausencia en las redes sociales, ella no publicó ninguna canción nueva y no participó de ningún proyecto en televisión. Su alejamiento del mundo digital se dio cuando fue fuertemente criticada por mostrarse cerca de su ex pareja, Daniel Osvaldo.

Además, en los últimos meses Jimena sólo posteo una selfie suya frente al espejo, pero la imagen no duró un día en sus stories de Instagram, ya que ella decidió eliminarla. A pesar de su alejamiento de la escena, la artista conserva sus más de cinco y medio millones de fans que se mantienen fieles a su ídola, a pesar de que ella haya optado por permanecer alejada de la interacción en la red.