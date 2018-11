Jimena Barón quedó desconsolada en la pista del Bailando

Jimena Barón está sensible y su situación quedó expuesta a flor de piel cuando publicó en las redes un mensaje bastante particular que tiene que ver con la culminación del Bailando 2018.

"Me tiene sensible que termine Showmatch", escribió la actriz en Twitter.

"Me tiene sensible que termine Showmatch", escribió la actriz en Twitter.

Ya por la noche, la participante habló de sus sensaciones en la pista del certamen y ante Marcelo Tinelli.

"Estoy sensible de verdad. No me puedo pelear con nadie. No sé qué hacer. Por ahí dejo de ser graciosa y bailó mal", explicó Jimena, mientras el conductor trataba de contenerla.

"Pensé que me iba a importar menos este programa y de verdad es una de las cosas más lindo que me ha pasado. Estoy un poco insegura", concluyó.





