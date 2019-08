Jimena Barón publicó una foto desnuda, pero explicó la verdadera razón de la imagen

Jimena Barón no solo es una de las cantantes y actrices que mayor actividad desarrolla en las redes sociales sino también una de las que mayor impacto genera entre sus imágenes sensuales y sus salidas ocurrentes. no tiene inconvenientes en ventilar su vida personal y profesional tanto en Instagram como Twitter, incluso al punto de exponerse más de lo recomendable. Pero la sensación es que juega un juego que sabe jugarlo y en el que se siente como pez en el agua.

Hoy compartió en las redes una fotografía que levantó la temperatura de sus seguidores en las redes en la que se la ve totalmente desnuda saliendo dentro de la ducha. Pese a todo lo que implicaría esa foto hoy, la cantante aclaró en un mensaje cuál era realmente su situación.

Jimena.jpg

“Por fuera: (foto). Por dentro: enferma, me saque la foto en qlo y raje a ponerme el pijama a cuadros y ahora estoy esperando al médico always somatizando pre arranque de gira pues cagona del mal no sé si podré con todo esto soy la cobra que se caga bebé”, expresó con su infaltable cuota de buen humor.

La publicación recibió más de 430 mil “me gusta” y cientos de comentarios riéndose de la adaptación que hizo la cantante sobre su tema “La Cobra”.

Días atrás, Jimena Barón protagonizó un cruce en las redes sociales tras ser acusada por el periodista Ángel de Brito de haber sido convocada para un reemplazo en el jurado del Súper Bailando 2019 y que ella no habría ni siquiera habría respondido el ofrecimiento.

Tras estas palabras del conductor, la artista respondió con un contundente posteo donde mostró un chat donde le respondía a la producción del programa de Marcelo Tinelli: “Ya que está de moda, autofiltro info. Así le ‘clavaba el visto’ a la producción de ShowMatch. Calculo que la verdad no les sirve para hablar mal de mí y seguir haciéndome bosta. Esta es la razón, no garpa, ¿verdad? Ser sincera, educada y agradecida no vende, no genera odio, entiendo…”.