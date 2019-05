Jimena Barón presentó a la medianoche su nuevo tema y videoclip, "La Cobra", que generó cientos de comentarios. Lo hizo con un vivo en Instagram y un estreno en Youtube que generó un gran revuelo.

La actriz y cantante venía adelantando sobre la temática artística y resaltó en todo momento que la canción pretende ser ejemplificadora para las personas que tienen que sacar fuerza interior y superar la adversidad.

Jimena Barón se despidió "simbólicamente" del personaje que la convirtió en cantante con el tema "La Tonta" que daba cuenta de su experiencia al lado de Daniel Osvaldo. Lo hizo con un extenso texto compartido en su cuenta de Instagram, donde es una activa usuaria.

"Adiós Tonta. Fuiste necesaria. No te digo que te voy a extrañar porque te cantaré en cada show, pero cambié la piel y me convertí en cobra. Tranquila, la vamos a pasar mucho mejor, vas a ver. No existiría la cobra de no haber existido vos, gracias por el aprendizaje. Te quiero mucho", escribió Jimena Barón.

La diferencia es evidente. "La Cobra" la muestra despertándose en el desierto, cubierta de polvo. A medida que avanza el video, Jimena Barón se convierte en lo que es hoy para muchas personas, un símbolo de superación y lucha permanente.