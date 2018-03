Jimena Barón volvió a ser protagonista en Instagram. La cantante y actriz posteó "Romper con las etiquetas es tan simple como hacer lo que te gusta sin que te importe un #QLO nada y sin que nadie te diga si está bien o mal"

Su mensaje tiene relación con su hit "La Tonta". Y, como suele ocurrir en las redes sociales, una usuaria dejó un comentario contra Jimena.

"De tonta, nada. Por favor, se metió con un jugador de fútbol y un tenista, nunca un laburante estas pu..., ¿no?", escribió la usuaria, en referencia a las relaciones pasadas de Jimena con Daniel Osvaldo y Juan Martín del Potro.

Rápida de reflejos, Barópn no la dejó ir más allá y respondió con mucha ironía: "Tremendas estas pu..., no aprenden más. Si no ponen el gancho, cuando se separan se quedan con tres toallones, no más".

En medio de esa disputa, una fan le manifestó su amor en Twitter y Barón relativizó el conflicto con un significativo mensaje: "Los ovarios cromados".