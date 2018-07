Jimena Barón mostró fotos de su celulitis "en su máximo esplendor"

Jimena Barón es una de esas mujeres de los medios que rompen con los moldes. Con sus exabruptos, sincericidios, por reirse de ella misma, por salir en defensa de otros o levantar alguna bandera. Esta vez lanzó a través de su cuenta de Instagram un fuerte mensaje de aceptación y mostró sin retoques su celulitis.

"En pleno debate sobre el cuerpo de la mujer y la exposición, me quedé pensando varias cosas. Tengo casi 4 millones de seguidores que sinceramente no es algo demasiado importante en mi vida, pero soy consciente de mi llegada a la gente e intento (además de hacer pelotudeces todo el día) ser vocera de buenos mensajes también", empezó la actriz escribiendo, junto a dos fotos que se tomó en su habitación, solo vestida con una tanga.

"Entendí que nosotros los 'artistas', ponele, tenemos muy naturalizado el juego de la imagen pero que tal vez la gente ahí afuera no termina de entender y me dio algo de pánico pensarlo. Las marcas, revistas, productoras y demás nos quieren lindas, nos cuidan la luz, los planos, las fotos, nos retocan o nos dicen en qué horario luce mejor la piel para las fotos además de ponernos filtros y luego en edición Photoshop. A veces más, a veces menos, pero es así", continuó, en su extenso descargo.

Embed Esto de los paparazzis es agotador. Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 28 Jun, 2018 a las 3:30 PDT



"En Instagram pasa algo parecido, yo no soy de retocar las fotos (me he sacado granos y ojeras, eso si) pero no el cuerpo. Ahora... ¡soy fantástica con la luz! Debo admitir... algunas fotos son súper espontáneas y otras una búsqueda agotadora de la toma perfecta. Chicas, el juego de las fotos lindas está genial, pero por favor sepan NO ES LA VIDA REAL. Querer verse linda para una sentirse bien esta genial, un MOLDE PERFECTO de linda NO está nada genial. ¡Aquí yo recurrí a la famosísima y más CHOTA LUZ DICROICA para presentarles a mi celulitis en su máximo esplendor!", dijo, sobre su secreto para conseguir fotos perfectas.





"Recuerden que seguiré jugando a subir las fotos más lindas, pero también recuerden que éste es mi Qlo bajo la fucking DICROICA y lo amo también (de hecho fíjense que la pierna de la izquierda que está más a oscuras sale más perfectita). #LUZMALACHALLENGE #nofilter", finalizó Jimena Barón, con mucho humor y con total desinhibición.