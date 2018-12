Jimena Barón aprovechó su paso por el Bailando para cuestionar a su compañera por haber dicho que la actriz y cantante, por una cuestión contractual, debía abrir siempre las galas del Bailando 2018.

Los dichos de Sánchez en Los Ángeles de la Mañana no pasaron desapercibidos por BArón, quien en cámara aclaró: "Lourdes me pegó en el programa más visto de la mañana. Es una pavada que se haga la que dice eso con buena onda si lo puede chequear a la mañana cuando come las tostadas con el Chato. En la untada, antes de ir a LAM, le puede decir 'che, ¿es verdad o es mentira?'. 'No, amor, es mentira'. Listo, se resolvió".

Pese a que el productor pidió que no lo incluyeran en el conflicto, Barçon siguió destilando su enojo: "Contesté porque Lourdes me hace quedar a mí como que yo flasheo acá Beyoncé, cuando lo único que piso es Coca Light para el Fernet".

"Termino de acá la gala, me va bien o mal y me voy a comer morcilla con cerveza. No me hagas quedar acá con mis compañeros como si yo... no está bueno, nada más. Aclaro que es mentira y que si fuera de buena onda lo chequeás en un segundo porque tu marido es de la producción. Nada más", agregó Jimena mientras Lourdes hablaba a través de sus gestos.

Por último, Barón arremetió con todo como para que no quedaran dudas: "O decime 'no, yo soy picante. Entonces lo digo porque soy picante', pero no me la hagas después por WhatsApp, porque por ahí fue el intento de amigarse, la de 'no, yo la mejor'. Vos tenés LAM para decir lo que quieras y que tus compañeras te la sigan. Yo tengo ShowMatch, contesto en vivo y no lo voy a resolver por WhatsApp para que acá hagamos que somos amigas".