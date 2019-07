Jimena Barón grabó un video hace unas horas que compartió en Instagram donde dejó varias reflexiones.

“Antes de irme a dormir rezo y agradezco porque sé que soy una afortunada, a pesar de ser una laburante hace muchos años y me pelo el lomo laburando. Pero, mierda que cuesta ser mujer y ser una artista independiente", dijo la cantante.

"Cuesta mucho. La cantidad de prejuicios y trabas con la que una tiene que luchar y tener que tener todo tiempo fuerza y un eje interno para no escuchar y salir a demostrar. Nosotras rendimos exámenes que los hombres no rinden. Si tenés vagina, por el solo hecho de tener vagina, cuesta mucho más todo. Y tenés que rendir exámenes que los varones, que los hombres con pene, no tienen que rendir, porque son hombres", sumó.

“Tenemos que demostrar todavía, en el 2019, que nosotras también podemos. Que nosotras también somos talentosas, que también convocamos, que también ganamos guita, que también componemos, hacemos música, bailamos. Podemos mostrar el ojete, podemos ser buenas mamás, podemos transmitir un mensaje copado a pesar de usar poca ropa y bailar como se nos canta el culo bailar”, afirmó.

En las últimas horas, la actriz y cantante presentó su nuevo video clip de la canción "Se acabó" que cuenta con las participaciones especiales de sus amigas Carla Peterson y Verónica Llinás.