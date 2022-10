La cantante se mostró contenta por el lanzamiento del tema, que junto a todo el álbum que vendrá significa un desplazamiento de lo que sabía que funcionaba hacía lo que sabe que le gusta y le hace bien. Luego se refirió a lo que ella considera que pega con el público a la hora de escribir: "Siempre fui consciente que mi gancho era mi verdad. Mi análisis fue que me creyeron. Cantar y contar es lo mismo para mí, y eso hacía que tenga sentido o no ser cantante" , explicó.

Pero "La Araña" toca temas muy profundos y que el público fácilmente pudo relacionar con su historia, y sobre ello no quiso hablar mucho. "El único momento en el que hablé del tema fue con Ángel, y dije hasta ahí. Fue difícil para mí, después cuando la hice canción es porque hubo un trabajo en el medio, hice terapia. Era un tema muy importante y muy pesado", aseguró la artista.

Jimena Barón rompió el silencio: "La canción salió en un momento de mucho dolor"

La letra de la canción es muy clara, y en una de sus estrofas dice: "Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. Quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó". Y sin embargo, para Barón la canción no tiene que ser precisamente sobre eso. "Creo que soy bandera de que hay que seguir adelante. Mi viejo que se tomó el palo de chica y murió horrendamente. El papá de mi hijo que de repente un día se fue. Mi amiga. La canción tenía razón de ser en que pase lo que pase, te parás y seguís adelante", afirmó Jimena.

Más allá de toda la cuestión dolorosa que revive la canción, la artista aseguró que hoy se encuentra en otro lugar, y que ese episodio de su vida quedó en el pasado. Jimena explicó que pudo escribir la letra y grabarla porque hizo mucha terapia en el medio y ahora está mucho más estable emocionalmente.