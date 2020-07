Jimena Barón explicó la convivencia con Osvaldo

Jimena Barón aprovechó su participación en el programa Por el mundo, que conduce Marley, para dar precisiones sobre su nueva etapa de compartir la vivienda junto a su hijo Morrison y su expareja Daniel Osvaldo, con quien supo tener una ruptura envuelta por denuncias de violencia.

“Estoy en mi búnker. Me armé acá el estudio con la luz de frente, todo… Están todos abajo, les dije ‘por favor no puteen y no griten’ porque esta casa es un caos”, contó la artista, con el humor que la caracteriza.

Marley arrancó el diálogo preguntando por su reencuentro con el exfutbolista. “Estamos intentando madurar. Es un momento único en el mundo, esta especie de paréntesis que se nos hizo a todos en la vida. Es un lindo regalo para el enano (por su hijo), sinceramente”, aseguró Barón.

“También es un lindo regalo para nosotros: juntarnos desde otro lugar, en otro momento de la vida, sanando muchas cosas, mostrándole a Momo otro capítulo de papás, de relación. Estaba muy triste en mi casa, lo conté en su momento, mucha angustia por la cuarentena, por no saber qué va a pasar y el laburo, y de repente esto fue algo muy lindo. Sorpresivo para mí también, así que entiendo la sorpresa de todo el mundo. Pero es algo lindo”, explicó con soltura la cantante.

Claro que esta nueva convivencia no fue premeditada, ya que se produjo porque la actriz sufrió una lesión en su hombro y se mudó a la casa de su exesposo para que la ayude con Momo, pero sus historias de Instagram despertaron rumores de reconciliación.

Con respecto al tumultuoso pasado con Osvaldo, el conductor la consultó si habían podido saldar las diferencias, a lo que Jimena respondió: "Sí, bastante. Cada tanto salta algo pero hemos tenido charlas profundas con vino de por medio".