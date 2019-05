Jimena Barón explicó el significado oculto de "La cobra"

Jimena Barón tiene un gran éxito de la mano de su nuevo clip de la canción "La cobra". De fuerte carga feminista, la cantante explicó el significado de la letra del tema.

"El proceso no es mío sino de las mujeres en el mundo. El feminismo y estas cobras que empezaron a aparecer en todos lados, no sólo poniendo límites al machismo y a los maltratadores sino también despegándonos de una piel anterior que ya no nos hacía feliz", afirmó en el programa radial porteño "Agarrate Catalina".

En cuanto al clip, describió la cantante: "El video empieza con una imagen muy fuerte, que soy yo enterrada, pero no deja de ser parte de una realidad en nuestro país, donde nos encontramos con un femicidio cada 29 horas. Mi dedicatoria es para las mujeres, pero el que quiere oír que oiga".

A cuatro días de su estreno, el nuevo tema ya tiene casi 5 millones de visualizaciones en Youtube.