Jimena Barón confesó cuánto tiempo hace que no tiene relaciones sexuales

La actriz y cantante Jimena Barón no es de quedarse con la boca cerrada. Esta vez opinó de la supuesta relación de su ex Daniel Osvaldo con Giannina Maradona, pero terminó hablando de cuánto hace que no tiene relaciones sexuales.

En una de las notas que le hicieron tras recibir un premio MTV Europe Music Awards 2019, a la cantante de "La cobra" le preguntaron sobre la relación que estarían comenzando Daniel Osvaldo y la hija de Diego. "A mi no me jode absolutamente nada", aseguró, además de sentenciar: "Lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación".

"Está todo muy difícil. Claro, no paro de trabajar. Yo, desde ahí que nunca más nada. Entonces es un tiempo...", sostuvo.

2019-11-07 Jimena Baron 2.jpg Imagen de Instagram (@baronjimena)

Jimena viene de una relación con Mauro Caiazza que se terminó a principios de septiembre. Esto significa que la actriz, según sus propios dichos, hace algo más de dos meses que no tiene un encuentro íntimo.

Por si hacía falta dejar en claro que por estos días no tiene compromiso con nadie, Jimena publicó unas fotos en su cuenta de Instagram en la que se la ve con una remera que deja poco librado a la imaginación y la palabra "Free" (libre) escrita con grandes letras en la espalda.