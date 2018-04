Ayer y hoy. "No viví un antes y un después, viví mi vida con la misma intensidad y felicidad en ambas fotos", afirmó la actriz y cantante.

Ayer y hoy. "No viví un antes y un después, viví mi vida con la misma intensidad y felicidad en ambas fotos", afirmó la actriz y cantante.

Jimena Barón publicó una foto suya de hace unos años junto a otra imagen de su "nueva versión". Aseguró que su autoestima "no depende" de su peso y sostuvo que "la felicidad, la libertad, el amor propio, la sexualidad, la confianza, el respeto y la integridad no se pesan en la balanza".

Y afirmó: "En mi «versión anterior» andaba haciendo topless en playas extranjeras levantándome chabones a lo loco".

La actriz y cantante subió a su cuenta de Instagram una comparativa del "antes y después", junto a una extenso comentario. "Lejos de ofenderme, lo posteo yo con orgullo. A diferencia de lo que piense la mayoría yo no viví un antes y un después, viví mi vida con la misma intensidad y felicidad en ambas fotos", comenzó.

"Debo confesar que mi pareja más bella y hot fue un novio americano que tuve en mi «versión anterior»", expresó la cantante del hit "La Tonta".

Sostuvo que siempre estuvo "enamorada" de su cuerpo, ya sea hace unos años como ahora. "Instagram no existía pero de haber existido hubiese subido las mismas fotos que las que subo ahora. En mi «versión anterior» andaba haciendo topless en playas extranjeras levantándome chabones a lo loco", precisó.

"Mi autoestima no depende de cuánto peso, soy una mujer que empezó a entrenar hace unos años y que transitó un cambio físico importante que lejos está de haberme cambiado la vida, me cambió solamente el cuerpo... la felicidad, la libertad, el amor propio, la sexualidad, la confianza, el respeto y la integridad no se pesan en la balanza y nada tienen que ver con la imagen", fue otra de sus frases.

A la hora de dar consejos, continuó: "Creo que debemos amarnos como somos y que está perfecto también buscar nuestra mejor versión o la que más feliz nos haga, sin obsesiones claro".

"Me rompo el lomo entrenando, comiendo bien y mucho, intento siempre pasar un buen mensaje", indicó, para concluir con otro mensaje: "¡Sean felices! Sean dueñas de su cuerpo, hagan lo que quieran, disfrútenlo mucho, háganselo disfrutar a quien ustedes elijan y cuando ustedes quieran... y cuídenlo que tenemos uno solo".