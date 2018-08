Jimena Barón activa Instagram desnuda y a favor del aborto

Jimena Barón es cada vez más popular en Instagram, La actriz interactúa con sus seguidores tanto con una provocadora imagen de su cuerpo al natural como con una extensa reflexión a favor del aborto legal.

"No pienso levantarme", escribió Barón junto a la foto en la que se la ve completamente desnuda en su cama y tapada apenas por una sábana.

La publicación tuvo un éxito inmediato, cosechó miles de "corazones" y comentarios elogiosos. Uno de ellos fue el de Marley, quien le escribió: "El culo carpa".

En otra publicación, Jimena insistió con su posición a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y se explayó con un posteo en el que aspira a convencer a otros.

"La clandestinidad no salva vidas. Lo que vos pensás sobre el aborto no hace que las que decidan abortar dejen de hacerlo. El aborto siempre existió y seguirá existiendo, no importa si estás o no de acuerdo. Yo estoy a favor de la vida, yo no abortaría, yo no importo, no se trata de mí, se trata de nosotras, de todas, de la de al lado, la de enfrente, la que necesita hacerlo, ella sabrá porque. Quién soy yo para juzgarla? Quién sos vos? Qué sabemos de su historia? Qué sabemos de su vida? Bastante tiene quién decida abortar como para cargar encima con la clandestinidad, la penalización y la muerte. No quiero que muera ninguna mujer, no quiero la clandestinidad, la desolación, el desamparo, la hipocresía, el sometimiento. No lo quiero más para ninguna. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Estoy a favor de la vida. Estoy a favor de la libertad, del respeto y la S O R O R I D A D ???? Necesitamos educación sexual URGENTE. ANTICONCEPTIVOS para no abortar y aborto legal para no morir! Nos vemos el 8 de agosto en en Congreso ✊????????#abortolegalya #abortoesley".