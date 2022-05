Jey Mammon reveló el pedido que le hacía Bergoglio cuando él era su catequista

A partir de una imitación del Papa Francisco, interpretada por Patricio Muzzio, Jey aprovechó para contar algunas particularidades de su vínculo con la máxima figura del Vaticano. “Estoy emocionado de verlo. Lo que pasa es que lo he visto tantas veces que para mí es como un amigo, como un compinche”, lanzó divertido Mammon al entablar una conversación con el “falso” Papa.

Jey Mammon.mp4

Luego de un divertido ida y vuelta, el conductor rememoró un reclamo que le hacía el Arzobispo: “Esto es verdad. ¿Usted se acuerda que me decía ‘termine con el chingui-chingui’? Yo estaba con el piano y me decía ‘terminala con el chingui-chingui’”. “Pero no terminaste con el ‘chingui-chingui’”, le contestó el “papa”. Y, entre risas, Mammon remató: “¡Lo traje a La Peña!”.

El año pasado, Jey Mammon habló en una entrevista con Luis Ventura sobre su relación con la religión. “Cuando estaba en el mundo religioso y escribía las canciones de misa, me tenía que autorizar Bergoglio. Para mí es Jorge y para él yo soy Juan Martín. Estoy seguro de que se acuerda de mí. Yo era ahijado del cura de la parroquia, que ya está en el cielo de los curas”, contó en la entrevista.