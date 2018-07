Jésica Cirio respondió a las bromas por sus retoques en el rostro

Embed Es impresionante la cara de sorpresa de los Thunderbirds al ver la nueva cara de plástico de Jesica Cirio. #MorfiTelefe pic.twitter.com/voCQRq8mAO — Oddy-Wan Cannabis (@OddyWan) 8 de julio de 2018



Embed Y como olvidar la participación de Jesica Cirio en Shrek. pic.twitter.com/jNpD0SsUjZ — SAMI. (@samimpini) 10 de julio de 2018



Ayer, dos días después de lo ocurrido, Cirio decidió romper el silencio y le respondió a las personas que se tomaron el trabajo de buscarle un parecido con Lord Farquaad, el príncipe malvado de Shrek.

El texto completo que posteó Jésica indica: "Les súper agradezco por haberse tomado el tiempo de buscarme un parecido, me hicieron reír mucho y desde ese humor y buena onda que tengo con todos los que me siguen aprovecho para decirles que cuando se sientan atacados por alguien simplemente se lo tomen con humor! Hay muchas personas que usan sus redes sociales para criticar y no se dan cuenta que podrían aprovecharlas para hacer cosas REALMENTE buenas".

jesica2.PNG



"Yo prefiero usar mi Instagram para transmitir cosas lindas, mostrar mi familia, mi trabajo. Cuando sos tan feliz hay cosas que directamente no te afectan, pero hay miles de personas que leen a diario este tipo de comentarios y les aseguro que sí se sienten afectadas. Por qué dar ese ejemplo cuando podemos ser mucho mejores personas? Yo elijo ser mejor persona, espero que ustedes también".



Durante la emisión del domingo de "La peña de Morfi", en Telefe, Jésica Cirio, conductora junto a Gerardo Rozín de ese ciclo que en Rosario transmite Canal 5, recibió algunas críticas tras aparecer con un renovado look en su rostro que presentó algunos retoques.