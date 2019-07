Jennifer López y Cardi B dieron a conocer el primer adelanto de "Hustlers", una película basada en hechos reales y que cuenta con un elenco completamente femenino en el que también aparecen Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

La película, que se estrenará el próximo 13 de septiembre en Estados Unidos, es el debut en el cine de Cardi B, la rapera estadounidense de ascendencia dominicana, revelación del hip-hop gracias a su disco "Invasion of privacy" (2018) y a canciones como "I like it". Por su parte, Jennifer López además de ser la protagonista de "Hustlers"será una de sus productoras, labor detrás de las cámaras en la que también estarán involucrados el actor Will Ferrell y el director Adam McKay.

"Hustlers", con guión y dirección de Lorene Scafaria, narra en clave de thriller y comedia, la historia de un grupo neoyorkino de bailarinas de striptease que idea un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street.

"A los hombres se les dice que valen lo que vale el tamaño de su cuenta bancaria. A las mujeres se les dice que valen lo que valen la simetría de sus caras, sus cuerpos, su belleza, y de eso va esta película. Las reglas del club son las reglas del mundo", expresó Scafaria.