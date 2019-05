Jennifer López sacudió las redes al bailar en tanga en un video muy sensual

Jennifer López interactúa permanentemente en las redes sociales. Y siempre muestra su costado más sensual. En esta ocasión, la "diva del Bronx" optó por compartir un adelanto de su nuevo material discográfico.

La artista a través de su cuenta, en la que tiene un total de 93,7 millones de seguidores, publicó el video en el que se la ve luciendo una diminuta tanga en el material musical del remix de su canción "Medicine", versión modificada por el reconocido DJ, Steve Aoki.

En la grabación del material, "J.Lo" aparece bailando muy sexy en tacos y con una remera musculosa color negro en la que se lee la palabra “Karma”. Una vez que la mujer mostró la sensual escena, la publicación de inmediato se llenó de miles de likes y comentarios de todo tipo.

Por otro lado, es preciso recordar que la hija que tuvo la intérprete junto a Marc Anthony sorprendió con su voz. Con sólo 11 años, Emme, dejó en evidencia la herencia musical que recibió de parte de sus padres famosos.

Así puede verse en el último video que Jennifer López subió a su cuenta de Instagram, donde la pequeña canta a capela el exitoso tema de Alicia Keys, If i ain’t got you.

En el video, Emme es acompañada por un instructor de piano, y si bien son muchos los que le prestan atención, la pequeña cantante no le quita los ojos de encima a su madre.

En tanto, cuando terminó su interpretación, los presentes rompen en aplausos mientras que su orgullosa madre le dio un cálido abrazo.