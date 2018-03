Jennifer Lawrence se destapó al hablar de su vida sexual

Jennifer Lawrence se ganó un lugar entre las actrices preferidas del espectáculo. Su participación en películas como "Los Juegos del Hambre" la convirtieron en una de esas mujeres que pueden tomarse como referentes, sobre todo para los más jóvenes.

Ahora, en una entrevista concedida a The Sun, la joven actriz de 27 años habló de su vida sexual sin rodeos y con total naturalidad.

La protagonista de varias películas comentó suelta de cuerpo que "siempre digo que quiero un pene, pero la verdad es que cuando miro a mi vida sexual pasada, se ha dado siempre con novios".

Lawrence aclaró, sin embargo, que no es de tener sexo fuera de una relación sentimental. "No tengo una relación", agregó y puso énfasis en aclarar que "no he tenido sexo en mucho tiempo".

La última relación conocida de Jennifer fue con Darren Aronofsky, director con el que realizó la cinta 'Mother!'. Jennifer y Darren rompieron a finales de 2017.