Jennifer Aniston se animó a un jugado topless a los 50 años

En una entrevista con la revista estadounidense Harper's Bazaar, Jennifer Aniston demostró que los 50 le sientan muy bien. Que están muy lejos de pesarle. "Mi foco está en el trabajo, así que eso de las citas no es una prioridad hoy", aseguró la actriz, que posó en traje de baño y con poca ropa, y habló sobre el amor y cómo es hoy su situación sentimental.

"¿Si uso aplicaciones de citas? No, si soy honesta no tengo tiempo para eso", explicó Jen. "Mi foco está en el trabajo, así que eso de las citas no es una prioridad hoy. Siento que lo que tenga que venir, se va a presentar solo, y que no se trata de andar por ahí buscando", agregó la actriz, que está a punto de estrenar la película Murder Mystery, con Adam Sandler, y que se encuentra grabando el show First Ladies, junto a Tig Notaro, y la serie The Morning Show, acompañada por Reese Witherspoon.

jennifer1.jpg

Pese a sus dos divorcios, la exesposa de Brad Pitt y de Justin Theroux sigue creyendo en el amor. "Cuando llegue, será bienvenido", aseguró. "No soy de las que piensan que eso ya está, que no va a volver a pasar".

jennifer2.jpg

"Creo que tenemos muchas almas gemelas. No creo que haya solamente una. Creo que somos como un racimo. Yo tengo amigos que han estado a mi lado por 35 años, y siento que entre todos hemos hecho algún tipo de pacto inconsciente. Creo que cuándo cierto grupo de personas se encuentran, forman como un racimo de almas, un grupo de almas que han sido puestas juntas", reflexionó.

El gran festejo

Aunque Jennifer no tiene redes sociales, y suele ser muy reservada con su vida privada, algunos datos de su gran fiesta de 50 salieron a la luz, entre ellos que Brad Pitt fue uno de los invitados. Durante la entrevista, la protagonista de Friends habló de su gran noche.

"Tengo tantos momentos favoritos que no sé ni por dónde empezar. Sentí que había mucho amor en ese salón, mucha gente de distintas etapas de mi vida, desde mi nacimiento hasta ahora", contó.

jennifer4.jpg

Además confesó que a pesar de la edad, se sigue sintiendo sexy: "Me siento normal. Creo que nuestros cuerpos son hermosos, y creo que celebrarlos y sentirse confortables con ellos, sin importar la edad, es importante. No debería haber ningún tipo de vergüenza ni disconformidad sobre este tema".