Jennifer Aniston publicó un polémico mensaje de Navidad y la destrozaron

En una foto, Aniston sostuvo en su mano una suerte de medallón de madera tallado que reza "Our first pandemic - 2002" ("Nuestra primera pandemia - 2020") que generó polémica en las redes por dar a entender que se trata de la primera de muchas pandemias. En pleno rebrote del Covid-19 en Europa y otros puntos del mundo, y tras descubrirse una nueva cepa de coronavirus en el Reino Unido, muchos consideraron que el mensaje de la actriz no era oportuno para saludar durante las fiestas.

jenni.jpg

En Twitter, la foto de Aniston fue compartida por un usuario que escribió "Jennifer, please" (Jennifer, por favor)" junto a la foto que publicó la estrella de Hollywood. El tuit se compartió más de 20.000 veces y recibió miles de comentarios. Mientras que algunos usuarios apuntaron al mal gusto del adorno, otros entendieron el tono humorístico de la publicación de Aniston.

Días atrás, la estrella de "Friends" utilizó su cuenta en la red social para aconsejar a sus seguidores sobre cómo transitar el final de 2020. "Qué año", escribió. "Recordá darte un poco de amor... y aguantá", manifestó, junto a una foto en la que se la ve besando a un espejo en el que se refleja su propio rostro.