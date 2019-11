Cuando "Friends" cumplió 25 años desde su primera emisión, quedó en evidencia que Jennifer Aniston no tenía cuenta de Instagram. Mientras sus excompañeros compartían fotos juntos y mensajes de agradecimiento a sus fans, la actriz se mantenía al margen. Y ante la insistencia de, especialmente, Lisa Kudrow, que supo interpretar a Phoebe, Jennifer desembarcó en la red social.

La actriz que ya cuenta con más de 18 millones de seguidores, charló con The Guardian y contó que su desembarco en Instagram no fue casual aunque nada tuvo que ver con los festejos por los 25 años de "Friends". En realidad, se creó un perfil para comenzar a promocionar otro proyecto laboral: The Morning Show, para Apple TV.

Aunque su objetivo era potenciar su nuevo trabajo actoral, Jennifer Aniston le está sacando provecho a su perfil. Eso sí, siente que no entiende bien cómo funciona. "Me sigue pareciendo todo muy extraño. No lo entiendo, no tiene sentido para mí. Me encantaría que alguien me lo explicara, pero ahí está y ahora tengo que seguir con ello", sostuvo.

Si bien la actriz sostiene que no quería "ser la única sin Instagram", siente que ciertos aspectos de su intimidad ya eran públicos y que haberse hecho un perfil en la red social no cambió demasiado el panorama.

"Pero siempre me he preguntado por qué tendría que abrirme un perfil. Al fin y al cabo, la gente ya estaba metida hasta el cajón de mi ropa interior antes de hacerlo", explicó.

Antes de cerrar, pícara, Aniston contó que aunque le gustaría que sus fans "salieran de ahí", tener Instagram es una buena estrategia. "Al menos, ahora puedo decidir qué ropa interior les dejo ver", cerró.