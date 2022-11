Jennifer Aniston confesó que durante años realizó tratamientos de fertilización sin éxito

"Lo estaba intentando. Pero fue un camino muy complicado para mí. Todos esos años de especulaciones. La pasé muy mal. Mientras decían esas cosas estaba haciendo tratamientos, intenté la fertilización in vitro, tomaba tés chinos, lo que fuera que me ayudara a quedar embarazada. Habría dado todo si en aquel tiempo alguien me hubiera sugerido que congelara óvulos. Simplemente no lo pensé", comentó la actriz.

Aniston también hizo referencia a los rumores que circularon en torno a su divorcio de Brad Pitt, sobre el cual se dijo que se trató de una intención de Jennifer de privilegiar su carrera antes que ser madre, en cambio Pitt deseaba ser padre y por eso se marchó. "Eran todas mentiras. Esa narrativa que me pintaba como una egoísta a la que solo le importaba su carrera. Dios no permita que una mujer exitosa no quiera tener hijos. Todos decían que la razón por la que me dejó mi marido y por la que nuestro matrimonio se terminó era que yo me había negado a darle un hijo", recordó.

Luego de tantos años de sufrir en silencio, la actriz finalmente encontró paz. "Ahora tengo 53 años y no me arrepiento de nada. Acá estoy, ese barco, el de la maternidad ya zarpó y de hecho me siento aliviada de no tener que pensar en esa posibilidad. Diría que entre los treinta y pico y los cuarenta pasé por cosas muy duras y eso me hizo convertirme en la persona que estaba destinada a ser. Por eso me siento agradecida por todas las cosas malas que me sucedieron, porque de otra manera habría quedado estancada, siendo esa persona temerosa, nerviosa e insegura que era. Y ahora ya todo me importa un carajo".