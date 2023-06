Jean Pierre Noher estuvo en Brindis Tv en la previa del estreno de "Diciembre 2001"

JEAN PIERRE NOHER en la previa al estreno de "Diciembre 2001" | #Enchastre

Respecto a su personaje, Pierre, como pidió que lo llamen, explicó: "Lo que traté de intentar fue de caracterizarlo sin traicionar el imaginario de la gente. Me pelé, usé trajes holgados, cambié la forma de caminar, la voz". Sin embargo, admitió que la búsqueda fue interpretar al propio De la Rúa y no al "fake", ya que en ese entonces estaba muy presente la imitación hecha por Freddy Villarreal: "Lo que van a ver es un De la Rúa no frente a una cámara, sino en pijamas; en su intimidad; en su soldead y en sus pensamientos; en sus contradicciones; en los teléfonos que no atendía".