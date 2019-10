Jazmín Stuart: "La tira diaria me impedía explorar variantes"

"Mi personaje audaz, sexy, y también un poco monstruoso, es atípico para la televisión argentina", expresó Jazmín Stuart, con total fidelidad, de, al menos, aquello que se muestra en el primer capítulo que Escenario pudo presenciar en la presentación ante la prensa que ofrecieron TNT, El Trece, Flow y Polka, el cuarteto productor de la nueva serie.

"Pocas veces se da un personaje femenino con tanta intensidad. Se va abriendo como una Caja de Pandora, por momentos ingresa en un tono de comedia negra. Con una personalidad psicológica border; Patricia es terrorífica y al mismo tiempo querible, con una dosis de humor. Desde ya difícil de componer. Una mujer audaz, sexy, aunque, con todo, una mujer convencional. Luego aparece una mujer un poco monstruosa, corrida del eje de la normalidad, fuera de eje", contó.

Desde el primer capítulo, el personaje de Stuart se manda sin cálculo previo, sin precauciones. "Después empezará a develarse su verdadera motivación, lo más medular del personaje. Toda esa carga tendrá una emocionalidad muy grande", contó la actriz.

Con respecto a las inspiraciones, destacó: "No son personajes femeninos propios de la televisión, más hay que buscar en cine. Diría que tiene algo de "La chica del dragón tatuado" y de "El club de la pelea" o alguna de Tarantino, entre otras".

En relación a su vuelta a la tevé, Stuart apuntó: "Es un regreso distinto, me tocó hacer tira diaria durante seis años, a trabajar dentro de una producción industrial; sentía que me estaba perdiendo una exploración que me interesaba hacer, que la tira no permite. Allí surgieron proyectos de cine, dirijo un par de largometrajes, un par de series, retomando algo que conozco y que me gradué, que es la dirección de cine".

La actriz, que forma parte del colectivo Actrices Argentinas destacó que "la agenda feminista está instalada, y suponemos que el presidente que venga no podrá ignorar". Y siguió: "Hay todo un país esperando que muchas cosas se modifiquen. También me interesa la infancia, toda la vulnerabilidad de ese sector. Somos activistas, vamos a seguir militando, y no respondemos a ningún sector en particular".

Como militante gremial feminista, Stuart analizó: "No soy indiferente, pero conservo una mirada crítica, respecto de cualquier candidato. Es peligroso enceguecerse". Respecto a pronunciarse "sin enceguecerse", la actriz reflexionó: "Me parece respetable, pero yo no lo hago porque prefiero expresarme a favor de ciertas ideas y no de un candidato o de un partido político. Cualquiera que conozca mis ideas sabe de mi orientación".

"Si me pronuncio por alguien, se banalizan las ideas. Prefiero ser cuidadosa con eso", sentenció la actriz antes del estreno.