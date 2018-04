Javiera Mena lanzó "Espejo", su álbum más introspectivo con esencia pop

La cantautora chilena Javiera Mena lanzó su nuevo disco "Espejo" sobre el que consideró que "habla de mirarse a sí mismo e ir desvelando qué ocurre" y destacó el dueto con Li Saumet, la vocalista de los colombianos Bomba Stereo.

En conversación con Télam, Mena adelantó los detalles de su quinta placa discográfica, "el título se debe a la canción del mismo nombre, porque refleja mucho a las otras canciones, las cuales rompen con mis discos anteriores, ya no son tan románticas, sino que son más introspectivas, más internas y eso tiene que ver con cuestionarte y preguntarte cosas muchos más íntimas".

"Se mantiene lo simple del pop de mi música, pero hablo mucho más de un autoconocimiento y darme cuenta dónde me equivoqué y donde no. De caminar por la vida en definitiva y mirarse al espejo para hacerlo. Es un disco más inclinado a los mid tempos, en donde el silencio también tiene su espacio. El nombre del disco, a parte de ser una canción, me pareció un buen concepto general para abarcar todas las canciones que lo conforman", comentó la artista.

Sobre su desembarco en una multinacional discográfica como Sony Music, luego de un intenso trabajo de manera independiente, Mena señaló que "es nueva etapa para mí totalmente, porque siempre he trabajo de manera independiente. Y llega en un muy buen momento, más si es junto con un sello tan grande como Sony. Ahora existe un orden mucho más grande en el trabajo y ellos se preocupan que las cosas que tienen que ver con este trabajo sean de primera calidad".

El disco incluye la canción "Intuición" un reggaeton-pop-tropical-house, que tiene la participación estelar de Li Saumet -Bomba Estéreo- y fue co-producido por Javiera junto con el español El Guincho. "Desde que empecé a armar los beats supe que debía llamar a Pablo -El Guincho- para que me ayudara con el ritmo y la producción", señaló Javiera en una charla con Télam en Santiago de Chile.

"Al momento de elegir la colaboración vocal, después de pensar en diferentes voces latinoamericanas, me quedé con la voz y energía de Li Saumet, quien al aceptar me hizo sentir muy afortunada, porque cuando aparece es la chamán que da el consejo intuitivo en medio de la canción", explica Javiera. Para Mena, el ritmo "esta lleno de flow, porque el ritmo es un elemento volátil, en una canción que habla sobre una búsqueda hacia dentro, hacia la intuición, ese vaivén de perderla y volver a encontrarla".

Para sonar actual, Mena eligió a su conocido Nico Parra pero también a Alizzz, El Guincho, Fernando Herrera y Juan Sueiro que trabajaron con la española Alaska y su grupo Fangoria y con el rapero español C Tangana.

Con respecto a su relación con el público argentino, Mena destacó que "es muy intensa, porque a diferencia de Chile, desde el comienzo de mi carrera me recibieron, incluso antes que mi propio país. Además trabajo desde siempre con el diseñador gráfico Alejandro Ros. Además de contar con una escena mucho más abierta donde siempre me han recibido muy bien".

Sobre el nuevo show que presentará en vivo y la tendrá visitando México, España e Inglaterra, Mena comentó que "a diferencia de mi anterior trabajo, «La otra era» la apuesta en escena no está tan ligada a la danza, sino que ahora estoy más focalizada en llevar la música electrónica en un formato de concierto".

Mena empezó a tocar en 2001 como parte del circuito de grupos de rock independientes de Santiago en Universidades y festivales autogestionados, los cuales sirvieron como sus primeros escenarios. En 2005 lanzó su primer disco solista "Esquemas juveniles", a los que le siguieron "Mena" y "Otra era" que se ganaron los elogios de la critica.

