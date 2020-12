Javier Faroni recordó a Carlín Calvo y aclaró: "A su familia nunca le va a faltar nada"

Así comenzó a ir todos los días al teatro hasta que desde la producción le empezaron a encargar tareas sencillas para un chico de doce años. De esa manera no sólo comenzó a forjar su futuro en el mundo del espectáculo, sino también una gran amistad con Carlín Calvo, que los unió hasta la muerte de Carlín. "Desde los 12 años, viví pegado a él durante 40 años, en el éxito y el fracaso, durante la enfermedad. Es familia. Para mí representa todo y él lo sabía”, expresó durante una entrevista con "Intrusos".

“Vos no sabés la cantidad de gente que ayudó a Carlín Calvo en esta época, con lo que podían pasándolo a saludar unos minutos. Cada uno ayudó en lo que pudo y estuvo en lo que pudo. El amor que le dieron fue terrible”, agregó.

A lo largo de la charla se recordó que el actor no trabajaba desde hacía mucho tiempo ya que había sufrido dos accidentes cerebrovasculares. Por su estado de salud, se mantuvo lejos de los escenarios y debía tener cuidados médicos constantemente. Primero, vivió en un departamento de Belgrano, acompañado por un equipo de profesionales, y en los últimos meses de su vida lo internaron en un centro de alta complejidad por su delicado estado de salud.

Al respecto, Javier Faroni señaló: “Carlín Calvo no era millonario ni mucho menos, vivía de su trabajo, tuvo muchos éxitos y ganó mucha plata, también gastó mucha. No es un tema que nos guste hablar. Carlín supo desde el primer momento que ni a él, ni a Carina, ni a los chicos les iba a faltar nada. Así que desde ese lado, haya lo que haya no va a faltar nada. Van a tener una vida tranquila”.