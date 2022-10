James Cameron: "Con «Avatar» no jugamos el juego de Marvel"

Para abrir el apetito de los fans antes del estreno el 16 de diciembre de “Avatar: el camino del agua”, y recordarles un mundo del que quizá se hayan distanciado, Walt Disney estrenó en los cines “Avatar” en una versión remasterizada en 4K, que según el director “se ve mejor que nunca”. Es un primer tiempo en un plan ambicioso de Cameron para crear una gran saga de ciencia ficción y una experiencia cinematográfica “que sencillamente no podés tener en casa”, como él afirma. El director habló con Associated Press sobre volver a ver la “Avatar” original y sus expectativas con “El camino del agua”.

_¿No le parece que “Avatar” fue hace mucho tiempo?

_Por momentos se siente como si fuera ayer y obviamente se siente como si fuera más de una década en otros momentos. El tiempo ha pasado rápidamente. He estado haciendo todo tipo de cosas interesantes. Investigación en las profundidades del océano. Construyendo submarinos. Escribiendo cuatro películas épicas. Ahora estoy terminando “Avatar 2” y estamos a la mitad del proceso de la postproducción de “Avatar 3”. Así que “Avatar” nunca ha estado lejos en mi mente. Constantemente regreso a ella. Obviamente lo hice en el proceso de remasterización, haciendo que se vea mejor que nunca.

_La asistencia a los cines se recuperó este verano (boreal). ¿Cómo ve la salud de la asistencia a los cines ahora?

_Ha mostrado una resiliencia que creo que no esperábamos. La pandemia asustó a todos bastante rápido. Hubo un período en el que básicamente arriesgabas tu vida por ir al cine. Pero la gente lo hizo de todas formas. Ahora sentimos como que hemos pasado el bache o al menos que es un problema que se puede manejar. Estamos viendo una resurgencia en los cines. No estamos igual que antes. El streaming se llevó una parte, la pandemia se llevó otra parte. Estamos probablemente un 20 o 25% por debajo de donde estábamos antes de la pandemia. Creo que será un camino muy largo antes de que volvamos a donde nos encontrábamos antes. A nosotros nos corresponde aumentar al doble el talento artístico.

james.jpg El cineasta James Cameron.

_Con los años algunos han dicho que “Avatar”, a pesar de su posición como la película con mayor recaudación en taquilla de todos los tiempos, no ha penetrado en la cultura de la forma en la que usted esperaría. ¿Le molestan esos argumentos?

_Creo que es verdad por una razón específica: que no seguimos inmediatamente con otra película en dos o tres años, y otra película en dos o tres años. No jugamos el juego de Marvel. Estamos jugando un juego más largo aquí. “Avatar” no se irá a ninguna parte, simplemente no siguió en una descarga continua para mantenerse en el ojo público y en la consciencia pública, que es lo que tenés que hacer en ese caso. Tras aprender una lección de eso, básicamente diseñamos cuatro secuelas para que, si “Avatar 2” es exitosa, podamos seguir con una cadencia regular, dos años, quizá tres años máximo entre la 3 y la 4. Estará en la consciencia pública de manera más regular, pero sólo si la gente adopta a “Avatar 2”.

_Sus películas han recaudado más de 6.000 millones de dólares. Imagino que no es un cineasta que se pone nervioso antes de estrenar una película.

_Claro que sí. Cualquiera que diga que no se pone nervioso antes del estreno de una película es un mentiroso hijo de puta (risas).

_Y “El camino del agua” es una gran cosa...

_Sí, es una gran obra. Es una gran apuesta. Y no sabremos a dónde estamos hasta la segunda o tercera semana. En el éxito de la primera película tuvimos un muy buen comienzo con 75 millones de dólares. Pero los estrenos de ahora superan eso por múltiplos de dos o incluso tres. Incluso si tuviéramos un estreno estelar, realmente no sabremos dónde estamos por un par de semanas, porque fueron aquellos que la volvieron a ver en la primera. Era la gente que la quería compartir. Si tenemos esos de nuevo probablemente estaremos en un terreno firme.

_“Avatar” tenía un gran subtexto ecológico. En los 13 años desde su estreno muchas cosas han empeorado para el clima y la salud del planeta. ¿Qué tanto de esto estaba en su mente al hacer las secuelas?

_Mucho, al grado de que lo pensé en profundidad y hablé con mi esposa sobre si debería dejar de filmar y trabajar en asuntos de sustentabilidad. Pero logramos hacer esto en paralelo con el proceso de filmación. Estamos haciendo todo por los esfuerzos de conservación, no quiero decirlo como un esfuerzo secundario, sino en paralelo. Pongo tanto esfuerzo en eso como en la cinematografía. Dicho esto, las nuevas películas de “Avatar” no son como un sermoneo sobre el cambio climático o el medioambiente, como tampoco lo fue la primera. La primera era una aventura. Te capturaba al nivel de personaje, al nivel de narración. Creo que el subtexto es una manera práctica de verlo. Está ahí, pero no es lo que impulsa la historia. Y mantuvimos esto en mente con las nuevas películas. Sí, “Avatar: el camino del agua” se trata de los océanos y nuestra relación con los mares y los animales que viven allí. Pero está impulsada por un personaje.