"Simplemente estoy escribiendo. Principalmente es para los Stones, por ahora. Realmente no pienso en lo que he escrito. Solo sigo avanzando hacia adelante", dijo Mick Jagger tras anunciar a los teloneros de lujo para la próxima gira de los Rolling Stones por Gran Bretaña. Liam Gallagher, Florence The Machine y Richard Ashcroft serán los privilegiados artistas invitados. 1