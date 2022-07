J-Hope, miembro de BTS, lanzó su álbum "Jack in the Box"

En junio, la exitosa boyband coreana BTS finalmente comenzó unas merecidas vacaciones, no sin antes darle a su ARMY de fanáticos lo que tanto estaban esperando. La banda formada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, y Jungkook, publicó el 10 de junio un álbum compilatorio de sus tres discos anteriores. "Proof", el álbum de antología, fue lanzado junto con el nuevo sencillo de promoción "Yet to Come (The Most Beautiful Moment )". Además, los Bangtan Boys lanzaron un videojuego llamado "BTS Island: In the SEOM" en donde sus personajes se van de vacaciones a una isla misteriosa.